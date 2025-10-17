germania falso post di trump contro merz diventa virale sui social

In Germania sta circolando in rete un presunto post del presidente statunitense Donald Trump, in cui si prenderebbe gioco del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnando una sua foto con la frase: “ Chi diavolo è questo tipo? “. Secondo quanto fatto circolare sui social media, il messaggio sarebbe apparso sulla piattaforma Truth Social di Trump e riguarderebbe un’immagine di Merz scattata durante il vertice di Sharm el-Sheikh sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il post, ampiamente condiviso con toni ironici e critiche al cancelliere, è però totalmente falso. Nessuna traccia di un messaggio simile è presente sull’account ufficiale di Trump su Truth, né risulta che sia stato cancellato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

