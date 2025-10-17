Germania falso post di Trump contro Merz diventa virale sui social
In Germania sta circolando in rete un presunto post del presidente statunitense Donald Trump, in cui si prenderebbe gioco del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnando una sua foto con la frase: “ Chi diavolo è questo tipo? “. Secondo quanto fatto circolare sui social media, il messaggio sarebbe apparso sulla piattaforma Truth Social di Trump e riguarderebbe un’immagine di Merz scattata durante il vertice di Sharm el-Sheikh sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il post, ampiamente condiviso con toni ironici e critiche al cancelliere, è però totalmente falso. Nessuna traccia di un messaggio simile è presente sull’account ufficiale di Trump su Truth, né risulta che sia stato cancellato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Al Corsera: «Salviamo i ragazzini dalla follia di parlar loro di “Falso Nueve”, diagonali, braccetti. Il talento va coltivato. Stiamo rinunciando alla nostra cultura, come la Germania». - facebook.com Vai su Facebook
L’Ue rivede al ribasso la crescita. Germania al palo, Italia rallenta, pesano i dazi di Trump - "Una base leggermente più solida del previsto” in questi primi mesi del 2025, ma pesa “l’accresciuta incertezza politica globale e le tensioni commerciali” con gli Stati Uniti. Scrive huffingtonpost.it
La Germania in stallo tra Trump e incertezze economiche - Certo c’è la Volkswagen: chiudere tre stabilimenti in patria per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale è già di per sé uno choc. Secondo ilfoglio.it
Germania e America, AfD e Trump: tra populismo, ultradestra e free speech - Può accadere negli Stati Uniti ciò che è accaduto in Germania con l'ipotesi di messa al bando del partito di ultradestra AfD, sospettato di simpatie totalitarie? Scrive huffingtonpost.it