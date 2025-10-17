Gerardo Rocchetta sceglie Forza Italia | Nuova energia per la politica avellinese

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerardo Rocchetta, già consigliere comunale di Avellino, annuncia la sua convinta adesione a Forza Italia, scegliendo per la prima volta di entrare a far parte di un partito nazionale.Focus sulle Regionali e rilancio del territorioRocchetta pone al centro del suo impegno le prossime elezioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

