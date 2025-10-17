I due attori saranno diretti da Paul Weitz nel nuovo film tratto dal romanzo best-seller del New York Times In Love: A Memoir of Love and Loss dell'autrice Amy Bloom incentrato sulla malattia e la perdita George Clooney e Annette Bening saranno i protagonisti di In Love, un adattamento del best seller del New York Times di Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss, che sarà diretto da Paul Weitz. Anton, la società emergente gestita da Sébastien Raybaud che ha contribuito alla produzione di Memoir of a Snail e del prossimo Victorian Psycho, finanzierà interamente il progetto e ne avrà i diritti internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - George Clooney e Annette Bening insieme in un nuovo film su Alzheimer ed eutanasia