Geometri di Firenze il nuovo presidente è il 28enne Stefano Pacinotti | Una categoria che guarda al futuro

Firenze, 17 ottobre 2025 – Si è tenuto nella sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze il primo consiglio direttivo del nuovo mandato, nel corso del quale è stato formalizzato l’insediamento del neopresidente Stefano Pacinotti, 28 anni. Presidente più giovane di un collegio di categoria in Toscana, Pacinotti guiderà un consiglio di quindici membri chiamato a proseguire il lavoro di consolidamento istituzionale avviato negli ultimi anni, rafforzando il dialogo con le istituzioni e la collaborazione con il mondo accademico. Nel suo intervento di apertura, Pacinotti ha voluto ringraziare i suoi predecessori Paolo Caroni e Matteo Parisi per il lavoro svolto e per il sostegno che continueranno a garantire al Collegio: “Caroni mi affiancherà come vicepresidente – ha dichiarato – e Parisi, oggi consigliere nazionale, resterà un punto di riferimento importante anche nei rapporti con gli organi centrali della categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Geometri di Firenze, il nuovo presidente è il 28enne Stefano Pacinotti: “Una categoria che guarda al futuro”

Contenuti che potrebbero interessarti

Una bellissima (e doppia) notizia: Stefano Pacinotti è stato eletto Presidente del Collegio Geometri della Provincia di Firenze! Complimenti a lui per il meritato traguardo e ai suoi colleghi che hanno puntato su un giovane di 28 anni per un incarico così prestigi - facebook.com Vai su Facebook

Geometri di Firenze, il nuovo presidente è il 28enne Stefano Pacinotti: “Una categoria che guarda al futuro” - Firenze, 17 ottobre 2025 – Si è tenuto nella sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze il primo consiglio direttivo del nuovo mandato, nel corso del quale è stato formalizzato ... Come scrive lanazione.it

Stefano Pacinotti è il nuovo presidente del Collegio dei Geometri di Firenze - Classe 1997, 28 anni, Stefano Pacinotti è il nuovo presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Firenze. Riporta firenzetoday.it