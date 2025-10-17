Gensami FW 25-26 | il filo giallo che illumina l’eleganza Made in Italy

La nuova collezione Fall Winter 25-26 di Gensami celebra il raggio di sole con il filo giallo, simbolo di affetti e stile. Maglieria sofisticata, linee morbide e tonalità neutre per una donna moderna. La nuova collezione Fall Winter 25-26 di Gensami celebra il raggio di sole con il filo giallo, simbolo di affetti e stile. Maglieria sofisticata, linee morbide e tonalità neutre per una donna moderna La nuova FW 25-26 Gensami, pensata per una donna moderna amante dell’eleganza sofisticata e tutta Made in Italy, raffigura attraverso moderne tecniche di maglieria il raggio di sole, elemento iconico, da sempre insito nel DNA del brand. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

gensami fw 25 26 il filo giallo che illumina l8217eleganza made in italy

