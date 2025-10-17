Genova la Procura chiede 5 anni per il maestro della cellula terroristica Gabar legato ad assalto a Charlie Hedbo

Il gruppo jihadista era stato smantellato dalla Digos tre anni fa. Cercava adepti. Nove membri dell'organizzazione sono già stati condannati in primo grado La procura di Genova ha chiesto il 5 anni di reclusione per Raan Nadeem, detto Peer ovvero il “maestro” della cellula jihadista pakistana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, la Procura chiede 5 anni per il maestro della cellula terroristica Gabar, "legato ad assalto a Charlie Hedbo"

