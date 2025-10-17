Genoa vs Parma settima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

G ara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per abbandonare le ultime posizioni. Genoa vs Parma si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi. GENOA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultimo posto condiviso con il Pisa impone ai rossoblù una svolta immediata. Soprattutto dopo le ultime tre sconfitte consecutive, la squadra di Vieira non può più sbagliare, per cui l’obiettivo contro il Parma è conquistare i tre punti e restituire un pò di fiducia a tutto l’ambiente. Gli emiliani sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro il Lecce che ha vanificato la vittoria contro il Torino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Parma, settima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

