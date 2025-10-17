Genoa Vieira sicuro | Siamo molto motivati Obiettivo inseguire una vittoria importante per la classifica

Genoa, Vieira chiede più attenzione: “Una vittoria per fare il salto di qualità”. Le dichiarazioni Il Genoa si prepara a tornare in campo con ritrovata determinazione, e il tecnico Patrick Vieira ha voluto chiarire le sue idee in conferenza stampa. Per il francese, serve massimo impegno e attenzione ai dettagli per dare slancio alla stagione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, Vieira sicuro: «Siamo molto motivati. Obiettivo inseguire una vittoria importante per la classifica»

