Genoa Parma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida di Marassi valida per la 7ª giornata di Serie A 202526 La sfida tra Genoa e Parma è uno dei match in programma nella 7ª giornata di Serie A 202526. I rossoblù di Patrick Vieira vivono un momento difficile: con soli 2 punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Genoa Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Ferraris! Tutti i dettagli