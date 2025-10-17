Né il Genoa né il Parma hanno avuto un inizio di stagione particolarmente entusiasmante e sperano di dare una svolta al loro percorso nel match del Ferraris, valido per il settimo turno di Serie A. I padroni di casa del Genoa non si aspettavano di certo di essere in fondo alla classifica senza ancora una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Parma (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici