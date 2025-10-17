Genitori ricchi a caccia di supertate per i rampolli così si cancella il rapporto con i figli

Le avevamo lasciate, tanto tempo fa, che intervenivano per calmare le piccole pesti, figli di quella Italia che si affacciava sul balcone delle tv chiedendo aiuto: Sos Tata, era il titolo di quella fortunata trasmissione. A loro genitori disperati chiedevano come riportare sui binari pargoli esuberanti: era l’upgrade rispetto a quel mondo fatto di ragazze universitarie che per arrotondare stavano nelle case di amici di famiglia per curare i figli qualche ora (e magari davano pure un colpo di aspirapolvere per fare cifra tonda). Le Tate diventarono protagoniste come le coach dei talent o come quei giudici che risolvono beghe di poco conto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

