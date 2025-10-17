Genitori minacciano di morte i calciatori della squadra rivale | follia in campo

Rimini, 17 ottobre 2025 – Minacce di morte. A dei ragazzini che non hanno ancora compiuto diciotto anni. Non in un derby di serie A, non in uno stadio infuocato davanti alle telecamere, ma su un campo di provincia durante una partita del campionato Under 19 tra due formazioni riminesi. A urlarle, non altri calciatori, non ultras organizzati. Ma i genitori. “Ti ammazzo”. E ancora: “Non torni a casa sulle tue gambe”. Parole terribili, rivolte a giovani di 17 anni, che hanno fatto schizzare alle stelle la tensione sugli spalti e nel rettangolo di gioco, tanto da spingere l’arbitro ad interrompere la partita per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sfociando magari in rissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

