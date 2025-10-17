Genitori la cancellano dalla scuola e rimane in casa per 27 anni

Orizzontescuola.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per oltre due decenni, Mirella, oggi 42enne, non è mai uscita di casa, come riporta tvn24.pl. La sua presenza è stata scoperta casualmente il 29 luglio 2025, quando la polizia è intervenuta nel suo appartamento a?wi?toch?owice dopo una segnalazione dei vicini. Non c’era alcuna lite in corso, ma gli agenti hanno trovato una donna in gravi condizioni fisiche, trascurata e con difficoltà motorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Si torna a scuola! Ma per alcuni genitori è motivo di preoccupazione - Un‘indagine condotta negli Usa dal Mott Children’s Hospital mostra le preoccupazioni dei genitori con figli con un problema di salute o di comportamento. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Genitori Cancellano Scuola Rimane