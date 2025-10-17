Generare città idea su idea

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo, in anteprima, l’estratto del capitolo “Responsabilità” dal libro di prossima pubblicazione “Otto” di Manfredi Catella,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

generare citt224 idea su idea

© Ilfoglio.it - Generare città, idea su idea

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Generare Citt224 Idea Idea