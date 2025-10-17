Gemini Live si fa più umano | l’audio nativo e la guida visiva arrivano su più dispositivi

Tuttoandroid.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due interessanti novità di Gemini Live sono in distribuzione per un numero di utenti maggiore, migliorando l'usabilità dell'assistente L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

gemini live si fa pi249 umano l8217audio nativo e la guida visiva arrivano su pi249 dispositivi

© Tuttoandroid.net - Gemini Live si fa più umano: l’audio nativo e la guida visiva arrivano su più dispositivi

Scopri altri approfondimenti

Gemini Live fa un passo avanti: ora può interagire in tempo reale con le app Google - Gemini Live ora può interagire in tempo reale con Calendario, Keep, Maps e Tasks su Android e iOS, tramite estensioni dedicate. Riporta telefonino.net

Gemini Live: ora anche in italiano - Quest’anno, in occasione del Made by Google, abbiamo introdotto Gemini Live, che consente alle persone di avere conversazioni libere e spontanee con Gemini in ... Lo riporta evosmart.it

Gemini Live si fa vedere sulla nuova Now Bar dei Galaxy S25 - Il 22 gennaio scorso Samsung ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone di punta della serie Galaxy S25, i dispositivi in questione sono i primi telefoni del brand a montare l’ultima versione dell ... Come scrive tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Gemini Live Fa Pi249