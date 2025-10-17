Gemini Live si fa più umano | l’audio nativo e la guida visiva arrivano su più dispositivi
Due interessanti novità di Gemini Live sono in distribuzione per un numero di utenti maggiore, migliorando l'usabilità dell'assistente L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
ChatGPT e Gemini alla prova dei neurologi: l’intelligenza artificiale è davvero pronta a fare diagnosi? Uno studio dell’Università di Milano mostra che i modelli di linguaggio generativo raggiungono solo il 50% di accuratezza diagnostica, contro il 75% dei - facebook.com Vai su Facebook
Gemini Live fa un passo avanti: ora può interagire in tempo reale con le app Google - Gemini Live ora può interagire in tempo reale con Calendario, Keep, Maps e Tasks su Android e iOS, tramite estensioni dedicate. Riporta telefonino.net
Gemini Live: ora anche in italiano - Quest’anno, in occasione del Made by Google, abbiamo introdotto Gemini Live, che consente alle persone di avere conversazioni libere e spontanee con Gemini in ... Lo riporta evosmart.it
Gemini Live si fa vedere sulla nuova Now Bar dei Galaxy S25 - Il 22 gennaio scorso Samsung ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone di punta della serie Galaxy S25, i dispositivi in questione sono i primi telefoni del brand a montare l’ultima versione dell ... Come scrive tuttoandroid.net