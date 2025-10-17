Gelato festival world masters | ecco chi sono i due agrigentini che parteciperanno alla seconda semifinale

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 2 i gelatieri dalla provincia di Agrigento che accedono alla seconda semifinale italiana di Gelato festival world masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep-Italian exhibition group.Il 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato university. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gelato festival world mastersGelato Festival World Masters, l'artigiano Giuseppe Lanza vola a Bologna per le semifinali - Il gelataio, che lavora al bar "Pink Panther" di Isnello, sfiderà altri 73 professionisti del settore con il suo "Viaggio in Sicilia", un gusto a base di ricotta con zeste di agrumi, crumble al pistac ... Come scrive palermotoday.it

gelato festival world mastersGelato: il gusto 'Ginestra' di Niccolò Caradonna in finale al Masters - Bologna, 17 ottobre 2025 – Niccolò Caradonna rappresenterà la regione Toscana alla seconda Semifinale Italiana di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con ... Scrive nove.firenze.it

gelato festival world mastersGelato Festival World Masters, due gelatieri casertani si contendono il titolo - Sono 2 i gelatieri di Caserta e Provincia che accedono alla seconda Semifinale Italiana di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e ... Scrive casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Gelato Festival World Masters