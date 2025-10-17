GdF rinnovato il protocollo d’intesa con il Gestore dei servizi energetici SpA

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rinnovato il protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE). A sottoscriverne i contenuti, il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e l’Amministratore delegato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

