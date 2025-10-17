GBil principe Andrea rinuncia a titoli

21.00 Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea "smetterà di usare i titoli e gli onori, incluso quello di duca di York". Rimarrà principe, ma cesserà di essere Duca di York, titolo ricevuto da sua madre, la defunta regina Elisabetta. Il fratello minore di re Carlo III ha dichiarato che lui e la famiglia reale hanno deciso che le continue accuse nei suoi confronti distraggono dall'operato della casa reale. E' la dichiarazione ufficiale rilasciata da Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it