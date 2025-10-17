Gb il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale | Ma resta ottavo in linea di successione
Virginia Giuffre, in un libro di memorie postumo, ha affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il duca di York quando aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il principe Andrea d'Inghilterra, travolto dagli scandali, ha annunciato che rinuncerà al titolo reale di duca di York
Nelle sue memorie Giuffre, morta suicida lo scorso aprile, racconta nel dettaglio il «mondo disgustoso» del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e torna ad accusare il principe Andrea: «Sapeva che avevo 17 anni»
