Virginia Giuffre, in un libro di memorie postumo, ha affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il duca di York quando aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gb, il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale | Ma resta ottavo in linea di successione