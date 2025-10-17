Gazzetta dello Sport | Napoli la fusione fredda tra De Bruyne e McTominay | Conte ha trovato l’equilibrio

"> Averne, di questi problemi. Perché, come scrive Marco Ciriello sulla Gazzetta dello Sport, quando si mettono insieme due talenti come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, il “problema” diventa un lusso. Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo una nuova fase di evoluzione, proiettandosi in quella dimensione che unisce modernità e tradizione. Solo un anno fa, nel luglio 2024, nessuno avrebbe immaginato che De Laurentiis e il direttore Manna sarebbero andati fino a Manchester — da entrambe le sponde — per un doppio colpo da sogno: 30 milioni allo United per McTominay e 10 milioni di bonus a marzo 2025 per l’arrivo del fuoriclasse del City. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

