"> Da quando Diego Maradona è morto, Napoli ha cercato un simbolo da venerare. Come racconta Marco Ciriello sulla Gazzetta dello Sport, lo ha trovato nei Quartieri Spagnoli, dove nel 1990 Mario Filardi dipinse un murale che ritrae un Diego gigante. Da semplice opera d’arte è diventato un vero e proprio mausoleo a cielo aperto, un’icona sacra per migliaia di tifosi e turisti. Nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport, Marco Ciriello spiega come l’immagine di Maradona abbia assunto il valore di un effigie bizantina: una presenza per procura, capace di incarnare lo spirito di una città intera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “L’icona più amata da tifosi e turisti ora è un problema”