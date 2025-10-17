Gaza Unrwa contro Israele | A causa delle bombe carestia e terre distrutte 1kg di pomodori costava 60 centesimi ora 15 $ famiglie senza cibo né reddito

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha scritto che la devastazione causata da due anni di bombardamenti israeliani ha distrutto gran parte delle terre agricole di Gaza, togliendo il reddito alle famiglie che coltivavano e i beni alimentari di prima necessità L’Agenzia de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Unrwa contro Israele: "A causa delle bombe, carestia e terre distrutte, 1kg di pomodori costava 60 centesimi, ora 15 $, famiglie senza cibo né reddito"

