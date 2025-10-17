Gaza Trump attacca Hamas | Ridate 19 corpi ostaggi altrimenti vi uccideremo 24 palestinesi uccisi da tregua Rafah aprirà domenica
Corpi non restituiti, minacce di escalation da Trump e Netanyahu, attacchi israeliani durante la tregua: riapertura di Rafah e ruolo della Turchia intensificano la crisi La situazione di attuale "tregua" a Gaza continua a rimanere appesa a un filo. Il presidente americano Donald Trump, sul su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sky tg24. . L’accordo raggiunto tra Israele e Hamas per la sospensione delle ostilità a Gaza sarebbe stato raggiunto soltanto attraverso la decisione di Donald Trump di imporlo ? https://shorturl.at/D7b1Q - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump ad Hamas: "Rispetto degli accordi o ordino la ripresa dei combattimenti" - X Vai su X
Gaza, Trump: “Se l’accordo non viene rispettato, Israele può attaccare Hamas” - Tensione tra Israele e Hamas con Donald Trump che ha fatto il punto in chiave futura. Si legge su newsmondo.it
Hamas e il problema dei corpi "da recuperare" a Gaza, Trump: "Israele pronto ad attaccare al mio segnale" - Secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero i corpi di altri 19 ostaggi, ma per recuperarli da sotto le macerie c'è bisogno di "equipaggiamenti speciali". today.it scrive
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Gaza, Trump: “Se Hamas non rispetta gli accordi Israele può attaccare” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto sulla guerra a Gaza con un sms ad Hamas ... ilsussidiario.net scrive