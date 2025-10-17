Gaza Oxfam | A una settimana dal cessate il fuoco gli aiuti entrano ancora con il contagocce

A una settimana dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, gli aiuti umanitari stanno ancora entrando ancora con il contagocce, nonostante i bisogni della popolazione, dopo due anni di bombardamenti, siano enormi. Lo racconta Salah Skaik, operatore di Oxfam che si trova a Gaza City. “Le famiglie stanno tornando e trovano la loro casa e i loro quartieri distrutti. I bisogni sono ancora enormi” spiega in un breve video. L’organizzazione offre anche aiuto psicologico per superare i traumi, oltre a distribuzione di acqua pulita e soldi per comprare cibo. “L’impegno assunto dalla comunità internazionale e dall’ Unione europea per alleviare le sofferenze del popolo palestinese non si è tradotto ancora in alcuna azione concreta – scrive Oxfam in una nota- Gli aiuti umanitari, da cui dipende la sopravvivenza della popolazione, continuano a entrare in quantità meramente simboliche, mentre non si chiarisce quale sarà il ruolo del popolo palestinese nel determinare il proprio futuro, né si sta esercitando alcuna effettiva pressione su Israele per porre fine all’occupazione illegale della Cisgiordania”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Oxfam: “A una settimana dal cessate il fuoco gli aiuti entrano ancora con il contagocce”

