Gaza news in diretta | Hamas sulla restituzione dei corpi degli ostaggi | Ci vorrà tempo Trump | Spero rispettino impegni

Le ultime notizie in diretta sulla tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza. Dopo il ritorno degli ostaggi vivi in Israele avvenuto pochi giorni fa, Hamas ha sottolineato ancora una volta l'intenzione a restituire tutti i corpi rimasti a Gaza: "Ma ci vorrà tempo". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Hanno preso una serie di impegni, spero li rispettino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000, #16ottobre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #FAO #FAO80 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Femminicidio #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #NEWS #TV200 - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella riceve Papa Leone XIV: Gaza al centro del colloquio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mattarella-riceve-papa-leone-xiv-gaza-al-centro-del-colloquio/620838/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Gaza, news in diretta, Ministro Sa’ar: “Il valico di Rafah sarà aperto domenica”. Hamas: “70 milioni di tonnellate di macerie” - Le ultime notizie in diretta dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Il valico di Rafah resta ancora chiuso ma il ... Secondo fanpage.it

Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE - Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. tg24.sky.it scrive

Gaza, le notizie sulla pace fra Israele-Hamas in diretta | Hamas: «Vogliamo restituire tutti i corpi degli ostaggi, ma ci vorrà tempo» - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. Scrive corriere.it