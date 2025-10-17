Gaza | macerie in vendita Si cerca un tetto prima del freddo
Ad agosto Hamed Abu Shaaban, rimasto senza soldi come tanti prima di lui, aveva messo un annuncio sui social per la vendita del suo appartamento a Deir al Balah, l’area . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
"#Hamas comanda sulle macerie di #Gaza". Le rivelazioni di Marco #Mancini - X Vai su X
Un drone sorvola le macerie di Gaza #Gaza #Tg3 #ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il quartiere di Sheikh Radwan ridotto a un cumulo di macerie: le immagini dall’alto del camaraman palestinese - Le riprese aeree del cameraman palestinese mostrano la devastazione a Gaza, dove il 92% degli edifici è stato danneggiato o distrutto ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Gaza, aprono i primi mercati. E le ruspe rimuovono le macerie - È difficile capire quanto ci vorrà prima di rendere Gaza di nuovo vivibile. Si legge su ilmessaggero.it
"Hamas comanda sulle macerie di Gaza". Le rivelazioni di Marco Mancini - “Attualmente a Gaza ci sono dai 3 ai 4 mila miliziani armati, con yassin e granate, che svolgono funzioni di polizia. iltempo.it scrive