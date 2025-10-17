Gaza l' Unrwa punta il dito contro Israele | Continua a impedirci di consegnare aiuti umanitari Ghf un fallimento sanguinario

L’Unrwa accusa Israele di impedire l’ingresso degli aiuti a Gaza: "Abbiamo scorte per tre mesi, ma restano bloccate. La Ghf? Un fallimento totale" L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, a una settimana dall'inizio della tregua, ha puntato il dito ancora contro Israele, acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'Unrwa punta il dito contro Israele: "Continua a impedirci di consegnare aiuti umanitari, Ghf un fallimento sanguinario"

