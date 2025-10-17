Nella vita di un giovane palestinese ci sono poche date più importanti del tawjihi, il nostro esame di maturità. Non è solo la fine della scuola e l’ingresso nella vita adulta. È una sorta di vittoria personale sui mille tormenti dell’occupazione israeliana. Prima del genocidio, a Gaza il tasso di alfabetizzazione era al 97%, ben il 90% dei ragazzi frequentava una scuola superiore e uno stellare 45% l’università (in Italia siamo al 30%). Ma il sistema scolastico è stato uno degli obiettivi della furia israeliana, con il 97% delle scuole danneggiate o distrutte e l’impossibilità ormai per il terzo anno consecutivo di offrire lezioni regolari ai 625. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza: l’esame di maturità di 27000 ragazzi sotto le bombe