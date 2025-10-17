Gaza la tregua fragile resiste Hamas chiede tempo per individuare i corpi attivisti israeliani bloccano gli aiuti Idf | Pronti a riprendere i bombardamenti – La diretta
Continuano le tensioni sul delicatissimo dossier degli ostaggi israeliani, le cui salme non sono ancora state restituite a Israele. Dopo la telefonata tra Benyamin Netanyahu e Donald Trump, la chiusura del valico di Rafah sembrava una questione risolta. Hamas ha però chiesto ulteriore tempo: « Le salme sono sotto le macerie, dobbiamo trovarle ». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo" - X Vai su X
Sky tg24. . "Questa prima parte dell'accordo per Gaza è di fatto una tregua. È positivo che si salvino le vite dei civili, ma questo assomiglia più che altro a un piano coloniale, che non coinvolge i palestinesi. Se la popolazione non si autodetermina, è impossibil - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la tregua fragile resiste. Hamas chiede tempo per individuare i corpi, attivisti israeliani bloccano gli aiuti. Idf: «Pronti a riprendere i bombardamenti» – La diretta - Alcuni camion sono stati bloccati da attivisti israeliani: «Prima riconsegnino le salme» ... Segnala open.online
A Gaza l'albero cresce un po' storto, ma resiste - Hamas esclude un disarmo completo, rivendica un ruolo nella Striscia di domani, reclama il rilascio di Barghouti, respinge Tony Blair. Da huffingtonpost.it
Gaza, tregua fragile: le sfide della fase 2 del processo di pace - Luigi Narbone, già ambasciatore Ue presso i Paesi del Golfo: «Dopo il cessate il fuoco, il disarmo di Hamas e la governance di Gaza restano nodi cruciali. Secondo italiaoggi.it