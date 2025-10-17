Gaza la tregua fragile resiste Hamas chiede tempo per individuare i corpi attivisti israeliani bloccano gli aiuti Idf | Pronti a riprendere i bombardamenti – La diretta

Open.online | 17 ott 2025

Continuano le tensioni sul delicatissimo dossier degli ostaggi israeliani, le cui salme non sono ancora state restituite a Israele. Dopo la telefonata tra Benyamin Netanyahu  e  Donald Trump, la chiusura del valico di Rafah sembrava una questione risolta. Hamas ha però chiesto ulteriore tempo: « Le salme sono sotto le macerie, dobbiamo trovarle ». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

