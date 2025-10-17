Gaza Israele rende i corpi di oltre 100 palestinesi con segni di torture corde a collo mani e piedi Hamas | Aprire un' inchiesta internazionale

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al nosocomio dell'ospedale Nasser di Khan Younis le violenze compiute dall'Idf è testimoniato anche dai morti: dei 120 corpi palestinesi riconsegnati, una decina parla delle sistematiche e brutali "torture ed esecuzioni sommarie" patite dai prigionieri Corpi segnati da torture strazianti ed e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza israele rende i corpi di oltre 100 palestinesi con segni di torture corde a collo mani e piedi hamas aprire un inchiesta internazionale

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele rende i corpi di oltre 100 palestinesi con "segni di torture, corde a collo, mani e piedi", Hamas: "Aprire un'inchiesta internazionale"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gaza israele rende corpiGaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE - Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. Come scrive tg24.sky.it

gaza israele rende corpiGaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Segnala ilmessaggero.it

gaza israele rende corpiLa questione della restituzione a Israele dei corpi degli ostaggi morti - Hamas dice che trovarli è difficile, Israele lo accusa di non fare abbastanza: potrebbero esserci conseguenze sull'accordo di pace ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Rende Corpi