Gaza Israele rende i corpi di oltre 100 palestinesi con segni di torture corde a collo mani e piedi Hamas | Aprire un' inchiesta internazionale

Al nosocomio dell'ospedale Nasser di Khan Younis le violenze compiute dall'Idf è testimoniato anche dai morti: dei 120 corpi palestinesi riconsegnati, una decina parla delle sistematiche e brutali "torture ed esecuzioni sommarie" patite dai prigionieri Corpi segnati da torture strazianti ed e.

