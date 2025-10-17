Gaza Israele rende i corpi di oltre 100 palestinesi con segni di torture corde a collo mani e piedi Hamas | Aprire un' inchiesta internazionale
Al nosocomio dell'ospedale Nasser di Khan Younis le violenze compiute dall'Idf è testimoniato anche dai morti: dei 120 corpi palestinesi riconsegnati, una decina parla delle sistematiche e brutali "torture ed esecuzioni sommarie" patite dai prigionieri Corpi segnati da torture strazianti ed e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rivedi l'ultima edizione del #Tg2000 - #16ottobre #PapaLeoneXIV #FAO #FAO80 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Rafah #Trump #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Clima #vonderLeyen #Femminicidio #PamelaGenini #Soncin #Pe - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza #Israele non applica le sanzioni e riapre il valico di #Rafah. 600 camion di aiuti in arrivo. Restituiti altri 4 corpi di ostaggi. Spuntano video choc di #Hamas che fucila a sangue freddo presunti collaborazionisti. La cronaca. - X Vai su X
Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE - Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. Come scrive tg24.sky.it
Gaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Segnala ilmessaggero.it
La questione della restituzione a Israele dei corpi degli ostaggi morti - Hamas dice che trovarli è difficile, Israele lo accusa di non fare abbastanza: potrebbero esserci conseguenze sull'accordo di pace ... Lo riporta ilpost.it