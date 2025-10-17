Gaza il valico di Rafah chiuso fino a domenica | Il governo di Israele vuole cambiare nome alla guerra di Gaza | sarà Guerra della Rinascita

Gli aiuti solo da Kerem. Sa'ar: "I miliziani ci consegnino tutti i corpi". Il presidente Usa sente Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il valico di Rafah chiuso fino a domenica | Il governo di Israele vuole cambiare nome alla guerra di Gaza: sarà "Guerra della Rinascita"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ISRAELE RITARDA LA RIAPERTURA DEL VALICO DI RAFAH MENTRE GAZA ATTENDE L'ONDATA DI AIUTI TANTO NECESSARIA Israele non ha fissato una data e sostiene che gli aiuti non arriveranno via Rafah poiché gli attacchi israeliani hanno ucciso tr - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Dal valico di #Rafah una storia che testimonia il dramma della popolazione di #Gaza #16ottobre #Tv2000 #Gaza #Israele #Palestina #StrisciadiGaza #ostaggi #Netanyahu #Hamas @tg2000 - X Vai su X

Gaza, accuse incrociate tra Israele e Hamas: il valico di Rafah resta chiuso - Le due parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni del cessate il fuoco, mentre il v ... Da notizie.it

Gaza, «il valico di Rafah per ora resta chiuso». Hamas restituirà altre cinque salme stanotte - Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Scrive editorialedomani.it

Tregua fragile, il valico di Rafah chiuso fino a domenica - La tregua in vigore da una settimana sembra reggere, ma è molto fragile, con una tensione ancora non sopita tra Israele e Hamas che continuano a scambiarsi accuse e avvertimenti. Secondo ansa.it