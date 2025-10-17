Gaza il piano dell’Italia | casa prefabbricate e ospedali da campo
L’Italia è impegnata a definire il piano da attuare per il primo dopoguerra sulla striscia di Gaza. Il progetto, che coinvolge diversi ministeri ed è coordinato dalla premier Giorgia Meloni e ministro degli Esteri Antonio Tajani, punta non solo ad assicurare i bisogni primari della popolazione, ma anche la formazione e al rafforzamento delle istituzioni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
