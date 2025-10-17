Gaza | il nodo del recupero delle salme degli ostaggi defunti

It.insideover.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La criticità della restituzione dei corpi degli ostaggi defunti da parte di Hamas, che procede a rilento, è brandita da Israele per riprendere le ostilità. Infatti, sta facendo pressione sugli Usa per denunciare la violazione degli accordi e avere il via libera in tal senso eo per procrastinare i tempi della fase due dei negoziati e ritagliarsi spazi di manovra per sabotare l’intesa in altro modo. Per frenare l’attivismo israeliano urge che il team composto da militari americani, turchi, egiziani e qatarioti, dotato di “ attrezzature ingegneristiche ” messe a disposizione da Doha, giunto a Gaza per le operazioni di recupero, inizi a lavorare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

gaza il nodo del recupero delle salme degli ostaggi defunti

© It.insideover.com - Gaza: il nodo del recupero delle salme degli ostaggi defunti

Altre letture consigliate

gaza nodo recupero salmeGaza, accuse incrociate tra Israele e Hamas: il valico di Rafah resta chiuso - Le due parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni del cessate il fuoco, mentre il v ... Secondo notizie.it

gaza nodo recupero salmeGaza, braccio di ferro sulle salme degli ostaggi. Caos e morti nella Striscia. Ultimatum di Trump ad Hamas: “Deponga le armi” - Ombre sull’accordo di pace, consegnate a Israele solo 8 vittime su 28. Segnala msn.com

gaza nodo recupero salmeGaza, stallo sugli ostaggi morti. E l’Idf chiude il valico di Rafah - Hamas ha restituito meno cadaveri rispetto a quelli indicati dalla prima fase dell’accordo e come ritorsione Israele lascia entrare meno cibo e aiuti per la popolazione palestinese ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Nodo Recupero Salme