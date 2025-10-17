Gaza | il nodo del recupero delle salme degli ostaggi defunti

La criticità della restituzione dei corpi degli ostaggi defunti da parte di Hamas, che procede a rilento, è brandita da Israele per riprendere le ostilità. Infatti, sta facendo pressione sugli Usa per denunciare la violazione degli accordi e avere il via libera in tal senso eo per procrastinare i tempi della fase due dei negoziati e ritagliarsi spazi di manovra per sabotare l’intesa in altro modo. Per frenare l’attivismo israeliano urge che il team composto da militari americani, turchi, egiziani e qatarioti, dotato di “ attrezzature ingegneristiche ” messe a disposizione da Doha, giunto a Gaza per le operazioni di recupero, inizi a lavorare. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza: il nodo del recupero delle salme degli ostaggi defunti

