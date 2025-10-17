Gaza il leader della banda ribelle pro-Israele Abu Shababe | Saremo negli organi di sicurezza a stabilire ordine pubblico nella Striscia

Yasser Abu Shababe annuncia la disponibilità della sua organizzazione a garantire ordine pubblico a Gaza e a collaborare con le future forze di pace internazionali: un genocidio annunciato dato al suo collaborazionismo con Tel Aviv La tv israeliana ha intervistato Yasser Abu Shebabe, il leade. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il leader della banda ribelle pro-Israele Abu Shababe: "Saremo negli organi di sicurezza a stabilire ordine pubblico nella Striscia"

