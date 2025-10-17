Gaza il comandante generale dell’Arma dei carabinieri | Noi italiani determinanti al valico di Rafah

“È una svolta di grande significato. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha autorizzato un contingente di 8 militari a riprendere le attività nell’ambito della missione dell’Unione europa denominata Eubam Rafah, con il compito di fornire assistenza all’autorità palestinese per la riapertura del valico e per avviare un’attività di formazione per le future forze che presidieranno l’area”. Così, intervistato dal Corriere della Sera, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo. Non solo numeri. “La missione – spiega – si inserisce in un’azione più ampia che l’Arma porta avanti da anni in quella regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri: “Noi italiani determinanti al valico di Rafah”

Contenuti che potrebbero interessarti

GAZA, HAMAS RICORDA SINWAR: "ISRAELE UMILIATO. LOTTA PROSEGUE" Hamas ha commemorato oggi "l'eroico comandante e combattente Yahya Sinwar", ucciso un anno fa in un raid israeliano a Gaza, promettendo di continuare la sua battaglia. "Il sa - facebook.com Vai su Facebook

L’America al comando, gli arabi nelle strade di Gaza La sfida della “fase due” @guidoolimpio, @Corriere - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza. Guerriglia a Milano, bloccate le tangenziali a Roma e Bologna - In molte città italiane lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base, in solidarietà con la popolazione di Gaza e con la Global Sumud Flotilla, ... Segnala huffingtonpost.it

Gaza: sciopero generale, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. A Milano occupata la tangenziale, a Bologna chiusa la A14 - Dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale. Scrive milanofinanza.it

Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai ... Secondo quotidiano.net