Gaza Hamas pronto a consegnare il corpo di un altro ostaggio

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas pronto a consegnare il corpo di un altro ostaggio

Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo" - X Vai su X

In Palestina anche il sostegno ad Hamas è crollato. A Gaza oggi non supera il 10%. Lo dice una ricerca ancora inedita dell’Istituto palestinese per il progresso economico e sociale, tra i più accreditati per metodologia di ricerca e accesso al territorio, insieme a - facebook.com Vai su Facebook

Hamas pronto a consegnare razzi e missili. E le armi leggere? - Hamas è pronta a consegnare armi pesanti a un organo di governo palestinese di Gaza o a nazioni arabe, ma non consegnerà le armi leggere. Lo riporta msn.com

Gaza, Israele: «Tregua violata, Hamas consegni i 19 corpi degli ostaggi morti. Il valico di Rafah sarà riaperto domenica» - Nonostante i corpi degli ostaggi non siano ancora stati restituiti tutti, l'amministrazione Trump sta lavorando per contribuire a istituire una forza di sicurezza ... Si legge su ilgazzettino.it

Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: «Rilasciamo gli ostaggi ma trattiamo i dettagli del piano» - In tarda serata Hamas consegna ai mediatori arabi, Qatar ed Egitto, la risposta al piano di pace americano per il Medio Oriente. Riporta ilmattino.it