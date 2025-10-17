Gaza Hamas ha consegnato alla Croce Rossa il corpo di un altro ostaggio

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa il corpo di un altro ostaggio

Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo"

In Palestina anche il sostegno ad Hamas è crollato. A Gaza oggi non supera il 10%. Lo dice una ricerca ancora inedita dell'Istituto palestinese per il progresso economico e sociale, tra i più accreditati per metodologia di ricerca e accesso al territorio

Gaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Lo riporta ilmessaggero.it

Hamas ha detto di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi morti che è riuscito a trovare - E che per recuperare i 19 mancanti avrà bisogno di «attrezzature speciali»: potrebbe essere un problema per l'accordo di pace ... Segnala ilpost.it

Gaza, «il valico di Rafah per ora resta chiuso». Hamas restituirà altre cinque salme stanotte - Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Lo riporta editorialedomani.it