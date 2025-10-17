Gaza Hamas annuncia il ritrovamento di un altro ostaggio sotto le macerie

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha comunicato ai mediatori di aver individuato il corpo di un altro ostaggio sotto le macerie a Gaza. Il cadavere sarà consegnato alle 23 ora locale (le 22 in Italia), secondo quanto riferisce il sito israeliano Ynet. Israele si sta preparando a ricevere il corpo, anche se la procedura di trasferimento dovrebbe concludersi solo dopo la mezzanotte (le 23 in Italia). Il corpo sarà consegnato dalla Croce Rossa e identificato a Tel Aviv. Secondo il Times of Israel, sarà la Croce Rossa a prendere in consegna il corpo dell’ostaggio da Hamas. Il passaggio avverrà all’interno della Striscia di Gaza, dove l’IDF terrà una breve cerimonia religiosa guidata da un rabbino militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza hamas annuncia il ritrovamento di un altro ostaggio sotto le macerie

© Lapresse.it - Gaza, Hamas annuncia il ritrovamento di un altro ostaggio sotto le macerie

Altre letture consigliate

gaza hamas annuncia ritrovamentoGaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE - Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. Riporta tg24.sky.it

gaza hamas annuncia ritrovamentoPace firmata per Gaza a Sharm. Accordo storico ma la ricostruzione è tutta da scrivere - Pace firmata per Gaza, Israele e Palestina entrano in una delicata fase di transizione. mam-e.it scrive

gaza hamas annuncia ritrovamentoSa'ar (min. Esteri Israele): "Valico di Rafah riapre domenica. A Gaza carestia? Propaganda di Hamas" - Hamas: Israele viola la tregua, 24 morti da venerdì. Riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Annuncia Ritrovamento