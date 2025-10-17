Gaza Hamas annuncia il ritrovamento di un altro ostaggio sotto le macerie
Hamas ha comunicato ai mediatori di aver individuato il corpo di un altro ostaggio sotto le macerie a Gaza. Il cadavere sarà consegnato alle 23 ora locale (le 22 in Italia), secondo quanto riferisce il sito israeliano Ynet. Israele si sta preparando a ricevere il corpo, anche se la procedura di trasferimento dovrebbe concludersi solo dopo la mezzanotte (le 23 in Italia). Il corpo sarà consegnato dalla Croce Rossa e identificato a Tel Aviv. Secondo il Times of Israel, sarà la Croce Rossa a prendere in consegna il corpo dell’ostaggio da Hamas. Il passaggio avverrà all’interno della Striscia di Gaza, dove l’IDF terrà una breve cerimonia religiosa guidata da un rabbino militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
