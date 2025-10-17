Gaza | cosa è rimasto? incontro con la psicologa di Msf Aurelia Barbieri

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre, alle ore 9,30, al Salone di Palazzo Gotico incontro con la psicologa di Medici Senza Frontiere Aurelia Barbieri dal titolo "Gaza: cosa è rimasto?". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

