Gattuso ha trasmesso la sua rabbia alla Nazionale Tardelli

Marco Tardelli sulla Stampa vede l’Italia fuori dal tunnel e i meriti sono di Gattuso: Non per le quattro vittorie consecutive sotto la sua guida, ma per la voglia di riscattarsi da parte dei giocatori da un percorso di qualificazione veramente deludente. Questa voglia è stata trasmessa da Gattuso, la sua rabbia, la sua determinazione a essere solo un «semplice allenatore» al servizio della squadra, la sua passione per la maglia azzurra sembra essere entrata nella testa dei nostri ragazzi”. Leggi anche: Gattuso: «Se centro la qualificazione mi prenderò i meriti, altrimenti andrò a vivere lontano dall’Italia» “Ha avuto coraggio nell’accettare un’avventura piena di difficoltà che subito è riuscito a spazzare via conquistando la fiducia dei suoi giocatori e di tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso ha trasmesso la sua rabbia alla Nazionale (Tardelli)

Altre letture consigliate

Ritorno in Italia? “Non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A: è il mio Paese e il campionato sta diventando sempre più bello. Ogni anno migliora, le squadre sono sempre più forti e tecniche.” La nuova Nazionale con Gattuso? “Ci ha trasmesso la voglia - facebook.com Vai su Facebook

Breda: "Gattuso non è solo passione. Ha una fame pazzesca, farà bene con l'Italia" - X Vai su X

Con Gattuso si è consacrato nei club, ora spera nella convocazione | “Vuole giocare il Mondiale” - L'aiuto di Gennaro Gattuso aveva fatto sì che si consacrasse a livello di club. Come scrive napolipiu.com

Gattuso da record, si è inventato un’Italia che segna tanto: ha le risorse per levarci dai pasticci - Adesso manca la cosa più importante: vincere i playoff e, finalmente, prenotare i voli per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, ma bisogna sempre ricordare da dove veniamo ... Da tuttosport.com

L'ex medico della Nazionale: "Gattuso? Inserire le bandiere un'ottima mossa" - Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004. Scrive tuttomercatoweb.com