Tolentino, 17 ottobre 2025 – Un gattino viene ucciso e lasciato davanti alla porta della pizzeria Everything, al Parco Isola d’Istria, a Tolentino. E l’associazione di volontariato “Dolci musetti” decide di organizzare per dopodomani, domenica, una manifestazione contro la violenza sugli animali nello stesso parco, alle 10. Il crudele gesto sarebbe stato messo in atto nella notte tra venerdì e sabato scorsi; la titolare della pizzeria, il giorno ha chiuso verso le 21.30 e quando il giorno dopo si è recata nel locale, intorno alle 14, ha fatto la brutta scoperta. L’animale aveva un taglio profondo alla gola, ed era stato adagiato su un volantino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gattino ucciso, scatta la manifestazione contro la violenza sugli animali