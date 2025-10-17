Gatti neri e specchi rotti | viaggio tra superstizione e società
Dalla pittura rinascimentale alla lirica, dalla letteratura ai palcoscenici contemporanei, la superstizione non è mai rimasta ai margini: è un linguaggio sotterraneo che attraversa secoli e stili, riaffiora nei gesti, negli oggetti, nelle parole non dette. Persino Nils Bohr — fisico danese, premio Nobel nel 1922 - teneva un ferro di cavallo sulla porta del suo studio: "Non ci credo, ma funziona”, diceva. E, quindi, nonostante scienza, alfabetizzazione e tecnologia, la superstizione non accenna a sparire. Anzi. Gatti neri, specchi rotti, giorni “sfortunati”: sono solo alcune delle superstizioni raccolte e raccontate da Elisabetta Moro e Marino Niola, antropologi e studiosi del simbolico, nel saggio Gatti neri e specchi rotti (Einaudi), al centro di questa puntata de Il Piacere della Lettura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
