Gasperini un maestro per Chivu il tecnico dell’Inter spiega | Ecco cosa ho preso da lui ho cercato di fare mia la sua idea di gioco

Inter News 24 Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega l’influenza del tecnico della Roma nel periodo in cui lo ha allenato in nerazzurro. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, valido per la settima giornata di Serie A. Tra i temi trattati, uno dei più interessanti è stato il suo rapporto con Gian Piero Gasperini, che per Chivu rappresenta una grande fonte di ispirazione. COSA HO PRESO DA GASPERINI? – « Questo modo di interpretare il calcio, la sua fase difensiva, il suo coraggio, l’innovazione che ha portato qua. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega: «Ecco cosa ho preso da lui, ho cercato di fare mia la sua idea di gioco»

