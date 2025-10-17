Gasperini | Tutti parlano di Champions perché porta soldi sembra che lo Scudetto non interessi a nessuno

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita tra Roma e Inter: "L'Inter insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria per quanto fatto in campionato e Champions". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Qui Roma - Gasperini recupera tutti (tranne uno) per l'#Inter. In attacco sarà tridente - X Vai su X

Dolore in provincia di Pisa per la morte della 53enne, il sindaco Gasperini: "Ci avevamo creduto tutti". Proclamato lutto cittadino - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: “Tutti parlano di Champions perché porta soldi, sembra che lo Scudetto non interessi a nessuno” - Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita tra Roma e Inter: "L'Inter insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria ... Secondo fanpage.it

Gasperini 'la gara con l'Inter un modo per misurare forza Roma' - "La gara di domani è un modo per misurarci, la misura migliore la fai con le squadre forti. Secondo sport.quotidiano.net

Roma, Gasperini ammette: “Inter più forte, ma vogliamo avvicinarci”. Poi sulle condizioni di Dybala - Il tecnico della Roma Gasperini in conferenza prima del big match dell'Olimpico contro l'Inter che può valore ancora la vetta ... Lo riporta calciomercato.it