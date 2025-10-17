Gasperini | Serviranno intensità e personalità L’Inter è la…

Gasperini. Alla vigilia della super sfida contro l’ Inter, Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa per presentare un match che si preannuncia carico di significato. Il tecnico della Roma ha voluto innanzitutto chiarire le ambizioni della sua squadra, ribadendo come l’obiettivo non possa ridursi alla sola qualificazione Champions: “ Tutti parlano del quarto posto perché porta soldi, ma lo scudetto sembra non interessi più a nessuno. Ogni stagione ha la sua storia, noi dobbiamo valutare passo dopo passo “. L’allenatore giallorosso ha poi sottolineato la forza dell’avversario, riconoscendo il valore assoluto della squadra di Cristian Chivu: “ L’Inter è straordinaria, insieme al Napoli è la più forte in Italia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it