Gasperini schietto | Tutti parlano di obiettivo Champions perché porta soldi nessuno punta sullo Scudetto Tutte le squadre puntano a quello! Poi svela le condizioni di Dybala

Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Roma Inter, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni. QUI:  Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l’analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi DYBALA – « Ha lavorato bene durante la sosta, come Pellegrini. Sono soddisfatto del lavoro, l’incognita di ricominciare dopo la sosta c’è sempre ». OBIETTIVO CHAMPIONS? – «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

