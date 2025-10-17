Gasperini | Inizialmente mi sono affidato a un gruppo di giocatori ora cerco di dare minutaggio anche agli altri

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter. Domani sarà uno spot per il calcio italiano? «Ce lo auguriamo tutti. Noi e l’Inter cerchiamo il risultato attraverso il gioco. Giocare una bella partita anche per il pubblico che ci guarda è sicuramente l’obiettivo di tutti». Che momento è per la Roma e che tipo di prestazione si aspetta? «Mi aspetto una prestazione coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre d’Europa. Ci dirà molto anche sul nostro valore. Abbiamo conquistato la possibilità di giocarci questa gara da una posizione di classifica prestigiosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gasperini inizialmente mi sono affidato a un gruppo di giocatori ora cerco di dare minutaggio anche agli altri

© Ilnapolista.it - Gasperini: «Inizialmente mi sono affidato a un gruppo di giocatori, ora cerco di dare minutaggio anche agli altri»

Altri contenuti sullo stesso argomento

gasperini inizialmente sono affidatoGasperini: «Inizialmente mi sono affidato a un gruppo di giocatori, ora cerco di dare minutaggio anche agli altri» - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sportalla vigilia della sfida contro l’Inter. Come scrive ilnapolista.it

gasperini inizialmente sono affidatoLe parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Inter - Lei ha sempre detto: “Vediamo per gli obiettivi almeno a fine girone d’andata, per fare un bilancio”. Da asroma.com

gasperini inizialmente sono affidatoGasperini: “Inter tra le migliori in Europa. Chivu diverso da Inzaghi. Lautaro…” - Il tecnico della Roma presenta ai microfoni di Sky Sport la sfida di campionato in programma contro i nerazzurri ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Inizialmente Sono Affidato