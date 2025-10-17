Gasperini | Inizialmente mi sono affidato a un gruppo di giocatori ora cerco di dare minutaggio anche agli altri
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter. Domani sarà uno spot per il calcio italiano? «Ce lo auguriamo tutti. Noi e l’Inter cerchiamo il risultato attraverso il gioco. Giocare una bella partita anche per il pubblico che ci guarda è sicuramente l’obiettivo di tutti». Che momento è per la Roma e che tipo di prestazione si aspetta? «Mi aspetto una prestazione coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre d’Europa. Ci dirà molto anche sul nostro valore. Abbiamo conquistato la possibilità di giocarci questa gara da una posizione di classifica prestigiosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
