Gasperini ammette su Bailey | Non me lo aspettavo Poi sulle condizioni di Dybala

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa prima del big match dell’Olimpico contro la squadra di Chivu che può valore ancora la vetta La Roma torna in campo con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica condivisa col Napoli. All’Olimpico il primo vero big match stagionale dopo il derby, contro l’Inter di Chivu che dopo una partenza difficoltosa pare aver ingranato con 5 vittorie di fila. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Nel giorno della vigilia arrivano le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, tra gli obiettivi stagionali e le condizioni di alcuni giocatori come Dybala e Bailey: Ha tutti a disposizione a parte Angelino? Come sta la squadra? “È in via di guarigione, non domani ma speriamo che la prossima settimana possa essere definitivamente recuperato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasperini ammette su Bailey: “Non me lo aspettavo”. Poi sulle condizioni di Dybala

Scopri altri approfondimenti

#Roma: la fuga non ammette pause. #Gasperini tiene alta la tensione per la sfida #Inter Buona lettura ? http://rugantinochef.blogspot.com/2025/10/roma-la-fuga-non-ammette-pause.html… - X Vai su X

Tre rigori consecutivi, tre errori clamorosi. La Roma ha vissuto una delle serate più incredibili dell’Europa League, tra tiri sbagliati, ripetizioni e incredulità in campo. CHIUSURA MOOD (CTA) Gasperini ammette: “Mai vista una cosa del genere”. Cosa è success - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca anche un terzino - Bailey cora aspettare per mettersi a disposizione della Roma mentre c'è un'altra assenza a sorpresa sulla fascia ... Secondo calciomercato.it

Gasperini spiazzato dai suoi calciatori in Roma-Verona: “Non me l’aspettavo. D’ora in poi ne terrò conto” - Dopo i successi contro Lazio e Nizza, i giallorossi battono anche l'Hellas Verona all'Olimpico (2- Lo riporta fanpage.it

Gasperini: "A Bailey non penso, è fermo da un po'. Vi dico il problema di Ghilardi e Ziolkowski" - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, mister Gian Piero Gasperini si è espresso anche su diversi nuovi acquisti della sua Roma. Si legge su tuttomercatoweb.com