Gasperini ammette | Inter più forte ma vogliamo avvicinarci Poi sulle condizioni di Dybala

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa prima del big match dell’Olimpico contro la squadra di Chivu che può valore ancora la vetta La Roma torna in campo con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica condivisa col Napoli. All’Olimpico il primo vero big match stagionale dopo il derby, contro l’Inter di Chivu che dopo una partenza difficoltosa pare aver ingranato con 5 vittorie di fila. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Nel giorno della vigilia arrivano le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, tra gli obiettivi stagionali e le condizioni di alcuni giocatori come Dybala e Bailey: Ha tutti a disposizione a parte Angelino? Come sta la squadra? “È in via di guarigione, non domani ma speriamo che la prossima settimana possa essere definitivamente recuperato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

