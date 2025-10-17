Garlascoannullato sequestro a Venditti
17.41 Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro (pc, smartphone, tablet), disposto il 16 settembre ed eseguito il 26 settembre dalla Guardia di Finanza, a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti,nell'inchiesta in cui è accusato di corruzione. Venditti è sospettato di aver ricevuto denaro dalla famiglia Sempio per fare archiviare le accuse rivolte al figlio Andrea, indagato già nel 2017 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'ex pm:vita rovinata,mai preso un euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
